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Beyaz Gazete
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Manisa'da yağan yağmur etkili oldu!

Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 dakika yağan yağmur yolları göle çevirdi.

Ekleme: 13.05.2022 - 23:01 Güncelleme: 13.05.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da yağan yağmur etkili oldu!Manisa Salihli'de akşam saatlerinde aniden şiddetli yağmur bastırdı. Kentte hayat olumsuz etkilendi.

20 dakika sürdü
Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi
İHA'nın haberine göre, yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen sürede ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.
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