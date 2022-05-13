Manisa'da yağan yağmur etkili oldu!

Manisa Salihli'de akşam saatlerinde aniden şiddetli yağmur bastırdı. Kentte hayat olumsuz etkilendi.20 dakika sürdüYaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Ekiplerin müdahalesi sonuç verdiİHA'nın haberine göre, yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen sürede ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.