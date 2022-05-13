Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde çıktığı Karadeniz turuyla tartışmaların odağında. Bir belediye başkanı gibi değil de bir parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı gibi turlar düzenleyen İmamoğlu'nun fişini Kılıçdaroğlu çekti.Gezi öncesi herhangi bir müdahale ve engelleme yapmayan Kılıçdaroğlu, süreci uzaktan izledi. İmamoğlu'nun turu tamamlamasıyla tüm yandaşlarını topa sokan Kılıçdaroğlu, İBBBaşkanına var gücüyle saldırdı.Tüm yandaş gazetecilere köşelerinden İmamoğlu'nu hedef aldırdı, CHP'li siyasiler Karadeniz turunu eleştirdi, MYK'da saatlerce İmamoğlu gömüldü.Kısacası İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eliyle siyasi olarak sahalardan men edildi!ÖNCE FİŞİNİ ÇEKTİ SONRA 'NORMAL' DEDİKılıçdaroğlu, Karadeniz turu sonrası İmamoğlu'nu tüm yandaşlarıyla var gücüyle toprağa gömerken, operasyonda parmağı yokmuş gibi açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun fişini çekip rahatlayan Kılıçdaroğlu, Gazeteci Fikret Bila'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İmamoğlu'nun Karadeniz turu hakkında 'Ekrem Bey'in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım. Trabzon'da doğup büyümüş,gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.' açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, geziyi normal karşılar gibi görünmeye çalışsa da geziden en çok rahatsız olan fakat geziyi fırsata çeviren isim!'BELEDİYE BAŞKANLARI İŞİNE BAKSIN'İmamoğlu'nu siyasi olarak tarihe gömen Kılıçdaroğlu, 'belediye başkanları işine baksın yolumdan çekilsin' görüşünü yineleyerek 'Biz 6'lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir.' açıklamasında bulundu.İkili arasındaki kavganın gelecek günlerde daha da alevlenmesi bekleniyor. İki dişli adayın 2023'ü birlikte görüp göremeyeceği ise merak konusu.Öte yandan CHP yandaşı birçok gazeteci Kılıçdaroğlu'nun safında yer alırken İmamoğlu tarafınca fonlanan Soner Yalçın ise tarafını korudu.İmamoğlu'nu eleştirenlere 'ruh hastası' diyen Yalçın, bugünkü köşesinde 'İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden sonra sosyal medyada yazılanların bazılarını okuyunca, bazı karşıt görüşlerin/ kimi muhaliflerin 'ruh hastalığına' evrildiği endişesini hissettim. Bu 'virüs' bizlere,/yalanı-kumpası- fitneyi salgın hastalığa dönüştüren FETÖ'den bulaştı!Kılıçdaroğlu helalleşmesin, İmamoğlu düşmanlık tavrı takınsın da bunun sonu nereye varacak?' ifadelerine yer verdi.