İyilik Şampiyonası’nda Kitap Toplama Eylemi Başlıyor

İyilik Şampiyonası'nın İstanbul etabında 5. Görev açıklandı. 4000 genç kurdukları 1000 takımla eski yeni ayrımı yapmaksızın en az 50 bin kitap toplayıp; 10 bin kitaplık 5 kütüphane kurmak için çalışacaklar. Toplanan kitaplar kitapları, kütüphanesi olmayan ya da kütüphanesinde yeterince kitabı bulunmayan bölgelere bağışlanacak.Bu görev sırasında gençler, özellikle toplu taşıma araçlarında sürpriz; “Kitap Okuma Eylemleri” yapacaklar. 12 Mayıs'ta başlayan yeni görev maratonu 5 Haziran'a kadar devam edecek. Görev kapsamında; Ansiklopedi, ders ve test kitapları, dergi ve fanzinler dışındaki okunmuş ya da okunmamış kitaplar kabul edilecek.“GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM”İyilik Şampiyonası'nın İstanbul'daki 5. Görevini açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı; “Kitaplar bize yeni dünyaların, eski dünyaların, bilmediğimiz alemlerin kapısını açıyor. Yeni dünyalar kuracaksak bunun yolu da kitaplardan geçiyor. Kitabı herkes için erişilebilir kılmak, gençlerimizin kitapla ilişkisini güçlendirmek, okumayı herkesin katıldığı kesintisiz bir eyleme dönüştürmek için iyi gönüllü iyilik elçimiz olan gençlere minnettarız. Bir kitap okuma eylemi gören herkesi, bu güzel eyleme katılmaya kitap toplayan gençlerimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.KAZANAN TAKIMA ÖZEL ÖDÜLEn çok kitap toplayan, en renkli kitap okuma eylemini gerçekleştiren ve farkındalığı en çok artıran takıma çok özel bir ödül verilecek. Yarışmadaki bu görev, Türkiye İyilik Şampiyonası kapsamında da devam edecek.