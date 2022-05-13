Elon Musk Twitter anlaşmasını askıya aldı!

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'tan flaş bir hamle geldi. Musk, Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Karar, Twitter'ın sahte hesaplarla ilgili açıklamasının ardından geldi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'tan flaş bir hamle geldi. Musk, Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Karar, Twitter'ın sahte hesaplarla ilgili açıklamasının ardından geldi.Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesapların kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiği açıklamasının ardından 'Bunun net olarak doğrulanmış halini görene kadar' anlaşmayı askıya aldığını açıkladı. Elon Musk, günler öncesinden 'sahte hesapları kapatacağım' şeklinde tweet atmıştı.