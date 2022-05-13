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DEVA casusu Metin Gürcan yakalandı!

Ankara'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edildikten sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı verilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi.

DEVA casusu Metin Gürcan yakalandı!
Ekleme: 13.05.2022 - 12:39 Güncelleme: 13.05.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
DEVA casusu Metin Gürcan yakalandı!
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya Casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Metin Gürcan hakkında, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, önceki gün kapalı görülen ikinci duruşmada, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

DEVA Partili Metin Gürcan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Gürcan'ın tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek, adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul ederek, Gürcan hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınan Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi. Gürcan'ın, tutuklama kararının mahkemede yüzüne okunmasının ardından tekrar cezaevine gönderileceği belirtildi.
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