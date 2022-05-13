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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan için taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 13.05.2022 - 14:51 Güncelleme: 13.05.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan: 'Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum. ' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!
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