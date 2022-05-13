Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katılacak.
Kata Emiri Al Sani'den Türkiye ziyareti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katılacak.