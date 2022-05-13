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Balyoz davasında flaş gelişme!

Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Ekleme: 13.05.2022 - 10:44 Güncelleme: 13.05.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Balyoz davasında flaş gelişme!
Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

3 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.

SANIKLARIN HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK İÇİN TOPLANTI YAPTIĞI VURGULANDI

Sanıkların AK Parti hükümetini cebren düşürmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere bir araya geldikleri ve seminer adı altında çalışma başlattıklarını, bu çalışmaların deşifre olması üzerine seminer programına katılan personelin bir kısmının emekliliğini istediği kaydedilen mütalaada, sanıkların hükumeti ıskartaya yönelik çalışma yapmak üzere seminer programı adı altında bir araya gelerek toplantılar yaptıkları vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor...
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