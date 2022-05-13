Asansör işçilerin üzerine düştü

Giresun'da tadilat yapılan bir otelde asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine, asansörün düşmesi sonucu bir işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Giresun Limanı yanında tadilat halindeki bir oteldeki 3 işçi asansör boşluğunda çalışma yaptıkları sırada üzerlerine asansör düştü.Olay yerine sevk edilen polis, 112 Acil Servis, AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçilerden Metin Demir ile Sinan Arslan yaralı olarak, Ahmet Dağdeviren ölü olarak binadan çıkarıldı.Yaralanan Demir ve Arslan, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, Dağdeviren ise aynı hastanenin morguna götürüldü.