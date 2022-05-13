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Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!

Türkiye'nin bürokratlarını yetiştiren önemli okullardan biri olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 'Kutsal İnek Bayramı' adı altında İslam'a hakaret edildi. Yüzde 99'u Müslüman bir ülkede ilerleyen yıllarda yönetim kadrolarında olma ihtimali bulunan öğrencilerin bu hareketlerine Müslüman öğrenciler ise tepki gösterdi

Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!
Ekleme: 13.05.2022 - 12:42 Güncelleme: 13.05.2022 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!
Türkiye'nin köklü okullarından olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde skandal bir etkinlik düzenlendi. Hedefte ise İslam dini ve Müslümanlar vardı.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Bu hakaretlere bazı Müslüman öğrenciler ise daha fazla dayanamadı. Okulda gelenek haline gelen ve İslami değerlerin ayak altına alındığı etkinliği basan o öğrenciler, büyük tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!

BUNLAR MI KAYMAKAM-VALİ OLACAK?
Mezunları genellikle kaymakam, vali gibi üst düzey bürokrat olan bu okuldaki öğrencilerin yaptığı skandal hareketler diğer öğrencilerin tepkisini çekerken ilerleyen yıllarda nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan Türkiye'de 'nasıl halkı anlayan bir yönetici olacaklar' sorusunu akıllara getirdi.

Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!

KÜRSÜDE CÜBBE VE SARIKLA HAKARET
Söz konusu görüntüler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kayda alındı… Tıklım tıklım dolu salon, kahkahalarla inledi. Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, 'Ben bir imamım' diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu.

Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!

'KUTSAL İNEK BAYRAMI' ADI ALTINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER
'Kutsal İnek Bayramı' adı altında düzenlenen bu etkinlik için salonun tıklım tıklım dolu olduğu gözlendi.
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Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!
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