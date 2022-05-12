Giovanni Guidetti. Kazanmaya devam ediyor.

Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan mücadelede VakıfBank sahasında Fenerbahçe'y.i konuk etti. Lig şampiyonunun Vakıfbank olmasının ardından gözler VakıfBank antrenörü Giovanni Guidetti'ye çevrildi. Takımın başarısının yanında 7 kez Türkiye Ligi 4 kez Dünya Kulüpler Şampiyonası, 4 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 kez Türkiye Kupası ve 4 kez de Türkiye Süper Kupası kazanan Giovanni Guidetti bu sezonda da büyük bir başarı sergileyedi.