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Elon Musk'tan çarpıcı iddia

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla'nın sahibi Elon Musk, pek çok işçinin haftada tek gün izinle çalıştığı Çin’deki işgücünü överken ABD’deki çalışanların çok tembel olduğunu iddia etti.

Ekleme: 12.05.2022 - 10:57 Güncelleme: 12.05.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan çarpıcı iddia
Birçok işçinin haftada 72 saat çalıştığı Çin'de Tesla fabrikaları olan Elon Musk, Çin'in “çalışkan işgücü” sayesinde çok güçlü şirketler kurmaya devam etmesini beklediğini açıkladı.

Financial Times'a konuşan Musk, “Çin'de üretime büyük değer veren çok sayıda yetenekli ve çalışkan insan var. Sadece gece yarılarına kadar çalışmıyorlar, işe de erkenden başlıyorlar. Fabrikadan ayrılmıyorlar” ifadelerini kullandı. Musk, ABD'lilerinse işten kaçmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti.

Haftada bir gün izinle günde 12 saat mesai

Tesla geçen ay Şangay'daki fabrikada çalışan işçilerden, korona virüs yüzünden uygulanan karantina sırasında üretimin aksamaması için fabrikada uyumaları talep edilmişti. Uyku tulumu verilen işçilerin haftada bir gün izinle günde 12 saat çalıştığı söylenmişti.

Elon Musk'ın da 2018'de ABD'deki bir Tesla fabrikasında üretim sırasında yerde uyuması o dönem haberlere yansımıştı.
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