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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şüpheli araç takibi sırasındaki trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Ekleme: 12.05.2022 - 16:11 Güncelleme: 12.05.2022 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı!
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Sultanbeyli'de şüpheli araç takibi sırasında meydana
gelen trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Duman'ın ailesine bir mesaj
göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Sultanbeyli'de şüphe üzerine bir aracı kovalarken bulunduğu motosikletin tıra çarpması
sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman
(24) için tören yapıldı.

Duman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesi'nden alındıktan sonra İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı
duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Sultan, babası Mustafa, eşi Müge ve ablası Aylin çelik ile İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal
Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik
Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile çok sayıda emniyet
müdürü ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile
mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini
sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.
Okunan duanın ardından Hüseyin Duman'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda
taşınarak cenaze aracına konuldu.
Şehidin cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verilecek.
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