Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı!

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Sultanbeyli'de şüpheli araç takibi sırasında meydanagelen trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Duman'ın ailesine bir mesajgöndererek başsağlığı dileklerini iletti.Sultanbeyli'de şüphe üzerine bir aracı kovalarken bulunduğu motosikletin tıra çarpmasısonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman(24) için tören yapıldı.Duman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesi'nden alındıktan sonra İstanbulEmniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygıduruşunda bulunuldu.Törene, şehidin annesi Sultan, babası Mustafa, eşi Müge ve ablası Aylin çelik ile İstanbul ValisiAli Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 1. Ordu Komutanı Korgeneral KemalYeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil GüvenlikMarmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile çok sayıda emniyetmüdürü ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibibundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ilemücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerinisürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.Okunan duanın ardından Hüseyin Duman'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlardataşınarak cenaze aracına konuldu.Şehidin cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verilecek.