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Yunanistan'da Türkiye paniği!! 'Rusya'ya petrol ambargosu Türkiye'ye yarar!'

Yunanistan'da yine Türkiye paniği yaşanıyor. Atina yönetimi, Rusya'ya petrol ambargosuna “Bu durum Çin ve Türkiye'ye yarar sağlar” gerekçesiyle karşı çıkıyor. Öte yandan, Yunan yetkililerin yoğun baskısı ve yaptırım paketinin tamamını veto etmekle tehdit eden Macaristan nedeniyle Avrupa Birliği'nin yasak planı şu an sallantıda görünüyor.

Ekleme: 11.05.2022 - 10:42 Güncelleme: 11.05.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da Türkiye paniği!! 'Rusya'ya petrol ambargosu Türkiye'ye yarar!'
Rus petrolüne yaptırım uygulamak için harekete geçen Avrupa Komisyonu'nun planları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'nın yaptığı yoğun lobi çalışmaları nedeniyle parçalandı. Yunanistan petrol yasağı nedeniyle kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.

Brüksel'e ilettiler

Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulamayı planladığı Altıncı Yaptırım paketi görüş ayrılıkları nedeniyle sekteye uğradı. Yasak önerisi üye ülkeler arasında tartışmalara neden oldu.

Rus petrolüne ekonomik bağımlılığı en üst düzeyde olan Macaristan ve Slovakya öneriye onay vermelerinin mümkün olmadığını Brüksel'e resmen iletti.

Batı'dan Yunanistan'a çağrı: Enerji kaynakları için Türkiye ile iş birliği yap

Yunanistan basını, Avrupa kıtasının, Rus petrol ve gazına alternatif arayışı içinde olduğunu yazdı. Atina'ya "Türkiye ile ortaklık kur" şeklinde çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Planları sallantıda

Kapasite olarak dünyadaki petrol tankerlerinin dörtte birinden fazlasına sahip olan ve nakliye işine büyük ölçüde bağımlı olan Atina kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.
Yunan yetkililerin yoğun baskısı ve yaptırım paketinin tamamını veto etmekle tehdit eden Macaristan nedeniyle AB'nin yasak planı şu an sallantıda görünüyor.
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