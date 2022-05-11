Yunanistan'da Türkiye paniği!! 'Rusya'ya petrol ambargosu Türkiye'ye yarar!'

Rus petrolüne yaptırım uygulamak için harekete geçen Avrupa Komisyonu'nun planları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'nın yaptığı yoğun lobi çalışmaları nedeniyle parçalandı. Yunanistan petrol yasağı nedeniyle kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulamayı planladığı Altıncı Yaptırım paketi görüş ayrılıkları nedeniyle sekteye uğradı. Yasak önerisi üye ülkeler arasında tartışmalara neden oldu.Rus petrolüne ekonomik bağımlılığı en üst düzeyde olan Macaristan ve Slovakya öneriye onay vermelerinin mümkün olmadığını Brüksel'e resmen iletti.Yunanistan basını, Avrupa kıtasının, Rus petrol ve gazına alternatif arayışı içinde olduğunu yazdı. Atina'ya "Türkiye ile ortaklık kur" şeklinde çağrıda bulunulduğu kaydedildi.Kapasite olarak dünyadaki petrol tankerlerinin dörtte birinden fazlasına sahip olan ve nakliye işine büyük ölçüde bağımlı olan Atina kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.Yunan yetkililerin yoğun baskısı ve yaptırım paketinin tamamını veto etmekle tehdit eden Macaristan nedeniyle AB'nin yasak planı şu an sallantıda görünüyor.