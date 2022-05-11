Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor

Türkiye'nin yerli üretim e-Pasaport'u Yunanistan'da büyük yankı yandırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafının yer alması Yunan basınını harekete geçirdi.Yunanistan basını, Ayasofya'nın pasaportlarda kendine yer bulacak olmasına meydan okuma olarak yer verip tepki gösterdi.Skai televizyonu, gelişmeyi, 'Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak' şeklindeki başlıkla okurlarına aktardı.Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili 'Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk.Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor.' ifadelerine dikkat çekildi.