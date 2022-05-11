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Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Avustralyalı bir anne, çocuğunun lolipop yedikten sonra ağzında oluşan yanıkları gördü ve diğer aileleri de bilinçlendirme için çeşitli paylaşımlarda bulundu. Uzmanlar kimyasal yanıklara neden olabilen lolipopların dikkatli tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ekleme: 11.05.2022 - 10:54 Güncelleme: 11.05.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!
Genelde şekerlemelerin ambalajlarında belirli uyarılar bulunsa da bunların gözden kaçtığının altını çizen uzmanlar, aslında bu tip tahriş ve yanıkların çok da nadir olmadığını söylüyor. Yüksek asit seviyeleri ve kimyasallar nedeniyle aslında hem çocukların hem de yetişkinlerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor.

KİMYASAL YANIKLARA NEDEN OLUYOR

Özellikle ekşi şekerlerin ambalajlarında 4 yaşından küçük çocukların tüketmemesi gerektiği ve hızlı tüketilmesi sonucu dilde ve ağızda geçici de olsa tahrişe yol açabileceği konusunda uyarılar bulunuyor.

Avustralya Diş Hekimliği Derneği'nden Jonathan Teo ise ekşi şekerlerin yüksek asit ve PH seviyesi nedeniyle kimyasal yanıklara neden olabileceğini iletirken bu tatlıların oldukça tehlikeli olabileceğini söylüyor. Önceki sene bu konuya özel bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Teo, diş hekimlerinin şekerlerden tamamen kaçınılması gerektiğini söylediğini vurguluyor.

Çocuktan yaşlıya her yaştaki bireyler için bu durumun geçerli olduğunun altını çizen uzmanlar, etiketlerin bu anlamda yetersiz kaldığını söylüyor.

SİRKEDEN BİLE ASİDİK!

Yabancı bir diş macunu firması da ekşi şekerler üzerine yaptığı bir araştırmada bu tatlıların aslında sirkeden bile daha asidik olduğu sonucuna varmış.

Annenin paylaştığı fotoğraflarda çocuğun dilinin tam orta kısmında meydana gelmiş yanığın ciddiyetini görmek de mümkün. Aynı zamanda çok da ağrılı olduğu fotoğraftan bile anlaşılan bu yara için çeşitli kullanıcılar da yorumlarda bulunmuş. Bir kişi 'bu ekşi şekerler de tehlikeli oyuncaklar gibi toplatılmalı.' derken başka bir kişi ise 'bu şekerleri çocuğunuzdan uzak tutun ve kesinlikle çocukların yanına yaklaştırmayın.' gibi yorumlarda bulunmuş.

Aynı zamanda lolipopların küçük çocuklar için uygun olmadığının altını çizmekte fayda var. Özellikle boğulma gibi istenmeyen çok kötü sonuçlara yol açabileceğinden belirli bir yaşın altındaki çocukların şeker tüketimine izin verilmemelidir. Eğer çocuğunuz için uygun olup olmadığından emin değilseniz etiketi okuyabilir veya doktorunuza danışabilirsiniz.

BAŞKA BİR YANIK VAKASI DAHA

Benzer bir olay geçen yıl dört yaşındaki bir kızın ekşi lolipop yemesi sonucu da yaşanmıştı. Olayı paylaşan anne, ağabeyinin şekerlerini bulan küçük kızın yediği ekşi şekerler sonucu dilinde çok ciddi bir yanık meydana geldi.

Anne paylaşımında kızının o halini gördükten sonra gözyaşlarına boğulduğunu ve daha önce hiç öyle bir şey görmediğini anlattı. Evde bulduğu her lolipopu anında çöpe attığını anlatan endişeli anne, başka çocukların da aynı durumu yaşamasını önlemek istediğinden bu paylaşımda bulunduğunu anlattı.
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