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Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin denetim için gittiği kasapta mide bulandıran bir manzara ile karşılaşıldı. Etten gelen kokuyu fark eden zabıta ekipleri satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, imha edilmek üzere etlere el koydu, iş yeri sahibine cezai işlem uyguladı.

Ekleme: 11.05.2022 - 11:36 Güncelleme: 11.05.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!
Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerinde, bir kasapta satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, imha edilmek üzere etlere el koydu, iş yeri sahibine cezai işlem uyguladı.

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Mimar Sinan Mahallesindeki bir kasapta denetimde bulundu.

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri satışa hazır karkas ette kokuya rastladı.

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı. İmha etmek üzere işyerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, işyeri sahibine de cezai işlem uyguladı.

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

İşyerini mühürleyen zabıta ekipleri, el konulan etleri kamyonete yükleyerek, imha etti.

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.
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Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!