  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vicdansız anne iki yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde arıyor...

Aydın'da Melisa S'nin (23), oğlu S.T'ye (2) sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan Melisa S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekleme: 11.05.2022 - 12:45 Güncelleme: 11.05.2022 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Vicdansız anne iki yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde arıyor...Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen biri kadın iki arkadaşının yanında sigara içirdi.

Melisa S'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı.

Vicdansız anne iki yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde arıyor...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı.

Vicdansız anne iki yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde arıyor...

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı.

Vicdansız anne iki yaşındaki çocuğuna sigara içirdi! Polis her yerde arıyor...

ORTADAN KAYBOLDU

Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

Polis, Melisa S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
Dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor
Tosuncuk kendisini savundu! Medyayı suçladı!
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
TUSAŞ'tan ANKA SİHA için önemli adım! Bundan sonra o ülkede de üretilecek...
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...
Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...
CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
ABD'den Bayraktar SİHA'lara övgü! 'Savaşın doğasını değiştirdi'
İsrail bunu da yaptı! Kadın muhabir Şirin Ebu Ekile'yi böyle öldürdüler...
Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi! Karar Resmi Gazete'de!
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!