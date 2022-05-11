Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Mafya karşıtlığı ile bilinen Marcelo Pecci, geçtiğimiz günlerde gazeteci eşi Claudia Aguilera ile dünyaevine girdi. Cennet Ada Baru'ya giden çiçeği burnunda çift korkunç bir sonla karşılaştı. Plajda güneşlenen çifte yaklaşan jet skili kişiler, Pecci'ye iki el ateş etti. Talihsiz savcı hayatını kaybetti.Aguilera yaşananları, 'İki adam Marcelo'ya saldırdı. Küçük bir jet ski ile geldiler. Kim olduklarını göremedik. Tek kelime etmeden iki el ateş ettiler. Biri yüzüne biri de sırtına isabet etti' sözleriyle anlattı.Olay büyük yankı uyandırırken, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez olayı 'korkakça bir cinayet' olarak nitelendirdi.Pecci'nin meslektaşı savcı Augusto Salas olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin uyuşturucu mafyasının işi olduğunu düşündüklerini dile getirdi.Öte yandan karısının birkaç saat önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Aguilera, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.Aguilera, haberi 'En büyük düğün hediyesi. Hayat seni aşkın en büyük tanıklığı ile çepeçevre sarar' notuyla duyurmuştu.Kolombiyalı yetkililer ABD ile ortak çalışacaklarını dile getirdi.Savcı Pecci'yi öldürenler geldikleri gibi geri gittiler. Henüz yakalanmış değiller, ancak Claudia herhangi bir tehdit almadığını söyledi.45 yaşındaki savcı geçtiğimiz aylarda Paraguay tarihinin en büyük uyuşturucu soruşturmasına imza atmıştı. Operasyonda lüks araçlardan evlere kadar pek çok farklı mala el konulmuştu.Çift, 30 Nisan tarihinde Asuncion'daki bir kilisede evlenmişti.Ardından balayına giden çiftle ilgili Aguilera'dan bol bol paylaşım geliyordu.