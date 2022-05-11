Ukrayna'dan deprem etkisi yaratan 'doğalgaz' kararı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.Rus gazına bağımlı konumda olan Avrupa'ya kötü haber Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Rus gazının Avrupa'ya geçişini durdurma kararı aldı.New York Times'ta yer alan habere göre, Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, Rusların gaz tesislerinde teknik süreçlere müdahale etmesi ve 'gaz taşıma sisteminin istikrarını ve güvenliğini' tehlikeye atması nedeniyle bugünden itibaren giriş noktasında Rus gazını kabul etmekten vazgeçeceğini duyurdu.Şirket, kapatmanın Rusya'dan Ukrayna üzerinden geçen gazın yaklaşık üçte birini kapatabileceğini söyledi.Bu açıklama sonrası Rus gazına adeta bağımlı konumda olan AB'de alarm verildi. Şirket gazı başka bir geçiş noktasına geçirme olasılığının olduğunu belirtirken Avrupa ülkelerinin bu olasılığı hayata geçirmek için harekete geçtiği de gelen bilgiler arasında.Önemli bir doğal gaz arterinin kesilmesi ihtimali, savaş ve Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını durdurma kararı nedeniyle zaten gergin olan piyasalarda deprem etkisi yarattı.Rus birlikleri haftalardır boru hattının geçtiği doğu Ukrayna'daki toprakları işgal ediyor.Bavyera Ekonomi Bakanı Aiwanger, geçtiğimiz günlerde Alman devletinin kıştan önce kapasitesini acilen artırması gerektiği konusunda uyarmıştı.İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Salzburg yakınlarındaki Haidach gaz depolama tesisinin neredeyse boş olduğu bildiriliyor.Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.