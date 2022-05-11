  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye ile Mısır arasında ilişkilerin normalleşmesi adına önemli gelişme

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi adına önce bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeler olacak, bakan düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeler olabilir.

Ekleme: 11.05.2022 - 12:22 Güncelleme: 11.05.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile Mısır arasında ilişkilerin normalleşmesi adına önemli gelişme
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında insani temas grubu çerçevesinde görüşmelerin yapılabileceğini açıkladı.

Ankara, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken müzakere sürecinin devam ettiğinin altını çizdi. İki ülke liderleri ve heyetleri arasında yoğun bir görüşme trafiği sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye, krizin patlak verdiği ilk andan itibaren Kiev ile Moskova arasında adeta mekik dokudu. Yürütülen diplomatik temaslar sayesinde tam barış sağlanacak derken sahadaki durum daha da kötüleşti. Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek önemli bir görüşmeye dikkat çekti. Birleşmiş Milletler insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifte bulunurken, önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu çerçevede görüşmeler ve taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabileceği belirtildi.

TÜRKİYE-MISIR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Mısır ilişkilerinde girilen yeni dönemi de değerlendirdi. İki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakanlar düzeyinde de temasın kurulabileceğinin altı çizildi. Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği öğrenildi. Çavuşoğlu, burada mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek. İki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağı ifade edildi.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanılacağı ve işbirliği alanları üzerinde durulacağı da vurgulandı.
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
TUSAŞ'tan ANKA SİHA için önemli adım! Bundan sonra o ülkede de üretilecek...
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...
Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...
CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
ABD'den Bayraktar SİHA'lara övgü! 'Savaşın doğasını değiştirdi'
İsrail bunu da yaptı! Kadın muhabir Şirin Ebu Ekile'yi böyle öldürdüler...
Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi! Karar Resmi Gazete'de!
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları belli oldu! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi
Dar gelirlilere 150 bin konut! İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları...
Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!