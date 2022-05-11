Türk savunmasının süper gücü hazır!

Kızılötesi Füze İkaz Sistemi (KÖFİS) Projesi, 15 Ekim 2021 tarihinde imzalandı.Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)'nde alınan kararın ardından başlatılan proje kapsamında ana yüklenici TUSAŞ oldu.Proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklara takılmak üzere milli imkanlarla Kızılötesi Füze İkaz Sistemi geliştirilecek.KÖFİS Projesi kapsamında ASELSAN MGEO ise projede ana alt yüklenici sıfatıyla görev alacaktır. Projenin diğer paydaşları ise ASELSAN REHİS, TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN, EHSİM, 1. HBFM ve 2. HBFM olacaktır.Askeri hava araçlarına yönelen Kızılötesi (IR) ve Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzelerin tespitini gerçekleştiren kızılötesi ikaz sistemleri, özsavunma kabiliyeti açısından kritik öneme sahip.KÖFİS Sistemi ile Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklarda kızılötesi füze kapasitesinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.KÖFİS Sistemi'nden gelen ikazın ardından hava aracı, flare karşı tedbir mühimmatı atışını otomatik olarak gerçekleştirebilecek.En önemlisi ise mürettebat, kendisine yönelen tehdidin varlığından haberdar olduğu için kaçmakaçınma manevralarını uygun zamanda gerçekleştirebilecek.