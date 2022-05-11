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'Sopalı şifacı' ortaya çıktı! Yakalanmamak için dikkat çeken taktik...

Kamuoyunda 'Sopalı Şifacı' olarak tanınan Mala Ali Kürdistani bu kez de arabada cin çıkartma seans ile ortaya çıktı. Daha önce hastalarınn ayaklarına sopa ile vurarak şifa verdiğini iddia ettiği görüntüler ile gündeme gelen Iraklı Kürdistani'nin yakalanmamak için arabadan seanslarına devam ettiği belirtiliyor.

Ekleme: 11.05.2022 - 12:06 Güncelleme: 11.05.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
'Sopalı şifacı' ortaya çıktı! Yakalanmamak için dikkat çeken taktik...Kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini öne süren 'Mala Ali Kürdistani' lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, yaklaşık bir yıl sonra yeniden İstanbul'a geldi. Beylikdüzü'nde bir otomobil içerisinde görüntülenen Kalak, bu kez hastasının kafasına ve sırtına vurarak 'cin' çıkarttığını iddia etti.

'Sopalı şifacı' ortaya çıktı! Yakalanmamak için dikkat çeken taktik...

BU KEZ OTOMOBİLDE DAYAKLI TEDAVİ

Yaklaşık bir yıl sonra bu kez Beylikdüzü'nde bir eve yerleşen Mala Ali Kürdistani, yakalanmamak için ofiste değil, evlerde ve otomobilin içerisinde sözde tedavi yöntemini uyguluyor. Mala Ali Kürdistani'ninn kaldığı evi ve otomobil içinde yaptığı tedavi görüntülendi. Mala Ali Kürdistani sözde tedavisi sırasında karşısındaki kişiden önce kollarını uzatmasını istiyor.

'Sopalı şifacı' ortaya çıktı! Yakalanmamak için dikkat çeken taktik...

Sonra dua okuyarak, kafasına ve sırtına vuran Kalak, bu şekilde cin çıkardığını iddia ediyor. Mala Ali Kürdistani'nin sosyal medyasını da aktif kullandığı, konuşmalarını ve fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor.


'Sopalı şifacı' ortaya çıktı! Yakalanmamak için dikkat çeken taktik...

GEÇEN YIL OFİS AÇMIŞTI

Mala Ali Kürdistani, 12 Şubat 2020'de Suudi Arabistan'da tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gelen Mala Ali Kürdistani, Başakşehir'de bir ofiste çok sayıda hastaya şiddet uygulayarak, sözde tedavi ettiğini ileri sürmüştü. Mala Ali Kürdistani'nin bazı hastaları ve yakınlarının savcılığa yaptığı suç duyuruları üzerine polis ve sağlık ekipleri ofise baskın yapmıştı.

Mala Ali Kürdistani ofiste bulunamamış ama tedavide kullandığı belirlenen sopa, tahta parçaları, sedye ile fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitaba el konulmuştu. Ruhsatsız ve yetkisiz olduğu, tıbbi literatüre uymadığı tespit edilen ofis mühürlenmişti. Gözaltına alınan çalışanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Mala Ali Kürdistani hakkında ise arama kararı çıkartılmıştı.
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