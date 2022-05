Şimdiye kadarki en büyüğü: Odyssey of the Seas Türkiye'ye demir attı

Türkiye'nin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası, bugüne kadar Türkiye limanlarına gelmiş en büyük yolcu gemisi Odyssey of the Seas'i ağırladı. 5 bin 500 yolcu kapasiteli, 347 metre uzunluğundaki lüks geminin gelişi ile Türkiye limanlarına gelen en büyük kruvaziyer gemisi Odyssey of the Seas oldu.

Ege Port Kuşadası’nın bu yıl toplam 500 sefer ve 700 bin yolcu ağırlama hedefi olduğunu belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, “Ege Port Kuşadası olarak sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.Binlerce yolcu taşıyan dünyanın bu en büyük gemilerini misafir ediyor olmak Akdeniz’in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan ülkemize ve Kuşadası’na olan yoğun ilginin en açık göstergesidir” dedi.Pandemi sonrası kruvaziyer gemi seferlerinin de tekrar başlaması ile birlikte Türkiye limanlarına birbiri ardına dev kruvaziyer gemileri demir atmaya başladı. Nisan ayı sonunda Türkiye’yi ziyaret eden Costa Venezia’nın ardından, Global Yatırım Holding iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding tarafından işletilen Türkiye’nin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası, Odyssey of the Seas isimli dev gemiye ev sahipliği yaptı.Royal Carriabean Cruise Lines’in 2021 yılında denize inen en yeni gemilerinden biri olan 347 metre boyunda, 5 bin 500 yolcu kapasiteli Odyssey of the Seas’te 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunuyor.Bugüne kadar Türkiye’ye gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan Odyssey of the Seas, çoğunluğu Amerikalı toplam 5 bin 500 yolcusuyla Ege Port Kuşadası’nda bando ve halkoyunları ekibi ile karşılandı. Ülkeye giriş işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’ni ve Meryem Ana Evi’ni de ziyaret etti.İlk seferini 11 Mayıs’ta gerçekleştiren gemi, bu sene Kuşadası’na 16 sefer yapmayı planlıyor. Gemi Mayıs - Ekim 2022 ayları arasında Civitavecchia (Romae) limanından hareketle 7 ila 12 gün süren Ege ve Akdeniz’i kapsayan seferler planlıyor. Gemi Ege Port Kuşadası’nın yanı sıra Mikoanos ve Santorini gibi öne çıkan Yunan adalarını da ziyaret edecek.Ege Port Kuşadası’nın bu yıl toplam 500 sefer ve 700 bin yolcu ağırlama hedefi olduğunu belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, “Türkiye’ye gelen en büyük yolcu gemisine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.Odyssey of the Seas, dünyanın en yeni ve lüks sayılı cruise gemilerinden biri. Binlerce yolcu taşıyan dünyanın bu en büyük gemilerini misafir ediyor olmak Akdeniz’in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan ülkemize ve Kuşadası’na olan yoğun ilginin en açık göstergesidir.Bugün Odyssey of the Seas ile birlikte Regal Princess ve S.S Voyager isimli yolcu gemileriyle birlikte toplam 10 bin yolcuyu birden ağırladık. Limanımızda bir bayram havası var” diye konuştu.Dev yolcu gemileri ile Kuşadası’na gelen turistler de çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Esnaf, gemilerle gelen turistlerin çarşıyı hareketlendirdiğini belirterek, pandemi sonrası hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini kaydettiler.