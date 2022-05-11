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Beyaz Gazete
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Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rus birliklerinin 'dost ateşi'nde kendi askerlerini hedef aldığı iddia edildi. Alev silahının kullanıldığı saldırı sonrası Rus askerleri yanarak can verirken, Ukrayna ordusu 'yardımlarından' dolayı Rusya'ya teşekkür mektubu yazdı.

Ekleme: 11.05.2022 - 15:05 Güncelleme: 11.05.2022 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Rus ve Ukrayna orduları arasındaki savaş ülkenin doğu bölgelerinde son sürat devam ederken İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İngiliz Mirror gazetesi Rus ordusunun dost ateşi ile kendi askerlerinin ölümüne neden olduğunu sayfasına taşıdı. Zaporizhzhya'da meydana gelen olayda alev silahının kullanıldığı ve askerlerin yanarak can verdiği bilgisine yer verildi. TOS-1, T-72 tank şasisine monte edilmiş, termobarik savaş başlıkları kullanabilen çoklu roketatardır.

Bir başka İngiliz gazetesi Express haberi 'dost ateşi fiyaskosu' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Ukraynalı bir kaynağa dayandırılan habere göre, 8 Mayıs'ta bir Rus birliği kendi mevzilerine dost ateşi açtı. TOS-1A alev silahının kullanıldığı saldırıda Rus zırhlılarının da hedef olduğu belirtilirken asker kaybı ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna'dan Rusya'ya teşekkür

Olay ile ilgili bir mektup yayınlayan Ukrayna ordusu, '97. Piyade Taburu liderliği, Rus işgalcilerin 8 Mayıs 2022'deki eylemlerinden duyduğu memnuniyetini ifade ediyor' denildi ve Ruslara 'yardımlarından' dolayı teşekkür edildi.

Rusya kayıpları gizli tutuyor

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

En az 317 subay

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.
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