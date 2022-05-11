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Beyaz Gazete
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Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!

Rusya Ukrayna savaşı aylardır sürüyor. Çatışmalar şiddetle devam ederken ABD'den çok konuşulacak bir savaş uyarısı geldi.

Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
Ekleme: 11.05.2022 - 13:34 Güncelleme: 11.05.2022 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rusya'nın Moskova'dan sonraki en önemli kenti olan St. Petersburg şehrine 300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede çok sayıda zırhlı ve askeri araç görüldü. Kremlin ise yapılan sevkiyat hakkında Rus ordusunun durumdan haberdar olduğunu aktardı.

Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.


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