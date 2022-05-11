Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!

ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rusya'nın Moskova'dan sonraki en önemli kenti olan St. Petersburg şehrine 300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede çok sayıda zırhlı ve askeri araç görüldü. Kremlin ise yapılan sevkiyat hakkında Rus ordusunun durumdan haberdar olduğunu aktardı.ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.