PKK'nın hedefinde yine siviller var!

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına uyguladığı baskı devam ediyor. TRakka'da kazdıkları tünele karşı çıkan köye baskın düzenleyen teröristler 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına uyguladığı baskı devam ediyor.SİVİLLER PKK'YA KARŞI ÇIKTIYerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerindetünel kazılmasına karşı çıktı.KÖYE BASKIN DÜZENLEDİLERBunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu. YPG/PKK, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakınalanlarda askeri harekatlara karşı direnme sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor