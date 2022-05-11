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PKK'nın hedefinde yine siviller var!

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına uyguladığı baskı devam ediyor. TRakka'da kazdıkları tünele karşı çıkan köye baskın düzenleyen teröristler 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu

Ekleme: 11.05.2022 - 15:44 Güncelleme: 11.05.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın hedefinde yine siviller var!
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına uyguladığı baskı devam ediyor.

SİVİLLER PKK'YA KARŞI ÇIKTI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde
tünel kazılmasına karşı çıktı.

KÖYE BASKIN DÜZENLEDİLER

Bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu. YPG/PKK, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın
alanlarda askeri harekatlara karşı direnme sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor

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