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Beyaz Gazete
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Laf atma kavgası dehşete dönüştü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. Otomobildeki iki kişi ile yolda yürüyüş yapan iki kişi arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı.

Ekleme: 11.05.2022 - 10:01 Güncelleme: 11.05.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Laf atma kavgası dehşete dönüştü!Dehşete düşüren olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı.

'EL HAREKETİNDE BULUNDU' İDDİASI

Olay, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.

Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı.


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