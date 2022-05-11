Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6’lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." diyerek seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi de Kılıçdaroğlu'na bir Avrupalı büyükelçiyle konuştuğu konular üzerinden yüklendi. İşte Soylu'nun o açıklamaları...

Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"na katıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yüklendi:



"2023'TE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAĞINI BÜYÜKELÇİYLE KONUŞTUNUZ"

"Ben bir şey söyledim; 'siz bir büyükelçiyi, birisine gönderdiniz' dedim. 'Ben göndermedim' desin Sayın Kılıçdaroğlu. Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum. Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. 'Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi' diye dedikodusunu yaptınız.



"BABACAN'I NEREYE OTURTTUĞUNUZU..."

İlk cumhurbaşkanı seçilenin 2 veya 3 yıl gideceğini, ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Daha söyleyeyim, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonuçlarının Türkiye'nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Daha ötesini söyleyeyim, sözde Millet İttifakı içindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturttuğunuzu, HDP'den nasıl oy devşirileceğini...



"DAHA ÖTESİNİ ORTAYA KOYACAĞIM"

Hiçbir hassasiyetiniz yok. Allahtan bu ülkede CHP içerisinde de bu vatana ihanet edenlere karşı içi cızlayan ve bunları nerede konuşulmuşsa oradan nakleden insanlar var da bunlar bir vesileyle ihaneti vataniye olabilecek bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar. Sizin ne demokrasiye ne vatana ne ortaya koyduğunuz masaya saygınız olmadığını, biraz daha konuşurlarsa daha ötesini söyleyerek ortaya koyacağım."