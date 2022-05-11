  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6’lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." diyerek seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi de Kılıçdaroğlu'na bir Avrupalı büyükelçiyle konuştuğu konular üzerinden yüklendi. İşte Soylu'nun o açıklamaları...

Ekleme: 11.05.2022 - 14:58 Güncelleme: 11.05.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yüklendi:

"2023'TE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAĞINI BÜYÜKELÇİYLE KONUŞTUNUZ"
"Ben bir şey söyledim; 'siz bir büyükelçiyi, birisine gönderdiniz' dedim. 'Ben göndermedim' desin Sayın Kılıçdaroğlu. Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum. Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. 'Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi' diye dedikodusunu yaptınız.

"BABACAN'I NEREYE OTURTTUĞUNUZU..."
İlk cumhurbaşkanı seçilenin 2 veya 3 yıl gideceğini, ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Daha söyleyeyim, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonuçlarının Türkiye'nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Daha ötesini söyleyeyim, sözde Millet İttifakı içindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturttuğunuzu, HDP'den nasıl oy devşirileceğini...

"DAHA ÖTESİNİ ORTAYA KOYACAĞIM"
Hiçbir hassasiyetiniz yok. Allahtan bu ülkede CHP içerisinde de bu vatana ihanet edenlere karşı içi cızlayan ve bunları nerede konuşulmuşsa oradan nakleden insanlar var da bunlar bir vesileyle ihaneti vataniye olabilecek bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar. Sizin ne demokrasiye ne vatana ne ortaya koyduğunuz masaya saygınız olmadığını, biraz daha konuşurlarsa daha ötesini söyleyerek ortaya koyacağım."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
Dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor
Tosuncuk kendisini savundu! Medyayı suçladı!
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
TUSAŞ'tan ANKA SİHA için önemli adım! Bundan sonra o ülkede de üretilecek...
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...
Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!