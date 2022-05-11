İstanbul'da kritik toplantı! Bakan Nebati sektör temsilcileriyle bir araya geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelecek.Bakan Nebati, yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek.Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.Bu kapsamda Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da sektör temsilcileri ile paylaşılacak.Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.