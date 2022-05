İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en son yaptığı Karadeniz gezisi tartışma konusu oldu. Gazetecilerle otobüste çektirdiği fotoğraf sonrasında Nagehan Alçı'nın fotoğraf karesinde olmasına tepki gösterenler İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana yaptığı hataları ortaya döktü. Eleştiri yağmuruna tutulan İmamoğlu ise "Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil, akıllı olun" diyerek karşılık verip özür diledi. Ancak bu sözleri İmamoğlu'nu destekleyenlerin eleştiri dozunu da artırdı.Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan Gökhan Özoğuz'a, gazeteci Nevşin Mengü'den Can Ataklı'ya kadar birçok isim İmamoğlu'na tepkisini çok sert gösterdi. En son ise Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu İmamoğlu'na tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.Bayraktaroğlu ilk olarak, "Ekrem sen ne yapmak istiyorsun? 6'lı ittifakın açıklamaları meydanda. Seçime 14 ay var. 'Seçim kararı açıklandığı gün biz de adayımızı açıklayacağız. Buna altı kişi karar vereceğiz' diyor yanlış mı? Ya Ekrem, seni İstanbul Büyükşehir Belediye aday gösteren kaç kişi Allah aşkına ya, kaç kişi? Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener. İnsan biraz utanır Ekrem ya, insan biraz sıkılır, insan vefalı davranır ya" ifadelerini kullandı.Bayraktaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ya beni Beylikdüzü'nden getirip İBB Başkanlığına taşıyan bu iki siyasi lidere acaba yanlış mı yapıyorum diye insan biraz düşünür ya! Otur oturduğun yerde be. İstanbullunun paralarını çarçur etme. Yazık o insanlar ceplerinden, gırtlaklarından, boğazlarından, rızklarından, midelerinden kesip akıl almaz ulaşım paraları, akıl almaz su paraları ödeyerek İstanbul'un bütçesine katkıda bulunuyorlar."Eleştirilerini sürdüren Bayraktaroğlu, "Sen o bütçeye katkıda bulunan insanların paralarını alıyorsun, Trabzon'da, Rize'de, Diyarbakır'da harcıyorsun. Hiç mi sıkılmıyorsun sen Ekrem ya. Bu mu senin siyasi vefan, bu mu senin siyasi fedakârlık anlayışın. Çok ayıp Ekrem çok ayıp!" dedi.Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan İmamoğlu'na tepki: “Otur oturduğun yerde be. İstanbullunun paralarını çarçur etme”İmamoğlu'nu eleştirdiği için tepkiler de aldığını belirten Bayraktaroğlu, "Ve ey siz Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğimiz için bize küfredenler, hakaret edenler. İnsafınız kurusun ya. Hep biz mi kusurluyuz, biz mi suçluyuz. Biz sizin sevdiğiniz birini hiç eleştiremeyecek miyiz? "Yanlış yaptın" diyemeyecek miyiz? Hep nefret ettiklerinizi mi eleştireceğiz. Erdoğan'ı eleştirirken, Süleyman Soylu'yu eleştirirken benden iyisi yok. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirince ama dede ya sen de yanlış yaptın ya Ekrem İmamoğlu'nu kıskanıyorsun, iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsun. Ben iktidarın ekmeğine yağ sürüyorum, 6'li ittifak masasının söylediklerini dışına çıkıp, ittifak masasını kırmak dökmek için elinden gelen her şeyi yapan İstanbullu'nun vergilerini de bu yolda harcayan Ekrem İmamoğlu'nun hiç kusuru yok. Biz suçluyuz. (…) Bundan sonra sizlerin, ülkemizin sorunlarına gelelim. Ekrem İmamoğlu da ne hali varsa görsün!" dedi.Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise İmamoğlu'nun eleştirilere yönelik "Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil, Akıllı olun" gibi ifadeleri sonrasında Instagram hesabından bir video yayınlayarak İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü ifade etmişti.İmamoğlu'na destek verdiği için hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Say, ''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın" demişti.Gazeteci Nevşin Mengü de İmamoğlu'nu eleştirenler kervanına katıldı. Mengü, İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana yaptığı hataları tek tek açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hataları şöyle sıraladı:-25 Ocak'ta müthiş kar yağdığı gün İngiliz büyükelçiyle yemek yemesi ve krizin iletişiminin bir türlü doğru yönetilememesi...-5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı, ki İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' demişti.-6 Nisan'da öğrenci akbiline yüzde 40 zam yapıldı bunu da İBB artan enerji fiyatlarına bağladı ama öğrenciler için büyük hayal kırıklığı oldu.-9 Nisan'da Ulaştırma Bakanıyla Atatürk Havalimanı üzerinden atıştı, "Ben belediye başkanı olduğum sürece o havalimanını yıktırmayacağım." diye. Öyle demiş ama bugün Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesine çevrilmesi için davet usulü 6 şirketin davet edildiğini yazmış.-Madem İmamoğlu kendisi siper oldu keşke Karadeniz'e gideceğine bu konuyu gündeme getirseydi de biz Çiğdem Toker'den öğrenmeseydik.Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı eleştiri kervanına katılarak İmamoğlu'nu topa tuttu. Kişisel Youtube sayfasında İmamoğlu hakkında açıklama yapan Ataklı, "Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok. (…) Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı. Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk de gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim?'. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, 'Tabi kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?' diye. Olacak tabi kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapıyım, haftalık izin yapıyım düşünmezsin. Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı mantık, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, 'Aman dokunmayın...' falan dediler. (…) İstanbul'da kar yağdı, adam yalan söyledi kardeşim. İBB Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesi, kibir işte nedeni budur." ifadelerini kullandı.ECE ÜNER: "Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. kapattık, bitti."ŞAHAN GÖKBAKAR: "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "Vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???"FAZIL SAY: " 10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Ekrem İmamoğlu şimdi ne olacak?GÖKHAN ÖZOĞUZ: "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!"NİLGÜN BELGÜN: "Şimdi bir şekilde oraya çağırılmış her kimse arkasından konuşmak da yakışmazdı kendisine. Onun için de müdafa eder gibi oldu. Avukatı değilim yine benim düşüncem. Ama vız ve tırıs olmadı. Herhalde asabı bozuk… İyi geceler"AYLİN ASLIM: "Hata yapmış olabiliriz demek varken böyle bir açıklama yapılıyor. Umurunuzda değiliz öyle mi?"HALUK LEVENT: "Rezalet."HAYKO CEPKİN: "Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Kimse sandık başında saatlerce uykusuz şu resmi görmek için beklemedi. Miting gazı ile şöyle bir 'üstten bakış' hali deseek... Ne mitingler doldurup milletin önüne çıkamayanlar gördük.Kırılan kalpler alınan ahlar ile zor onarılır"ÖYKÜ SERTER: "Keyfiniz yerindeymiş, daim olsun İmamoğlu. Bu sizin geziniz, bizimki başka…"