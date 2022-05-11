Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı

Kaza Fatih Haseki'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT'ye bağlı 35 kodlu Kocamustafapaşa - Eminönü hattına bağlı şehiriçi yolcu otobüsü, yeşil ışıkta Haseki Tramvay Durağı'nda raylı sistem üzerinde göbekten dönüş yapıyordu. Bu esnada T1 hattına bağlı Sultanahmet istikametinde seyir halinde bulunan tramvay, kırmızı ışıkta geçerek yolcu otobüsüne göbekten vurdu.Otobüs içerisindeki 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yoğun trafik akışının bulunduğu Turgut Özal Millet Caddesi'nde hem sivil trafik, hem de tramvay trafiği tamamen durdu.Kullanılamaz hale gelen yolcu otobüsü oto kurtarıcı tarafından kaldırıldı.KAZA ANI KAMERADAKorkunç kaza anı, cadde üzerindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.