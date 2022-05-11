Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etmişti.Ziyarette bordo-mavi kravat takan İmamoğlu'na sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç sert tepki göstermişti.İmamoğlu'na 'utanmaz' diyen Koç, 'Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur.' şeklinde konuştu.Başkan Koç ayrıca, 'Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez.' ifadelerini kullandı.Ali Koç'un sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt geldi.İBB Başkanı, 'Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç ailesinin projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…' dedi.Yaşanan bu atışmanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunda 'Şampiyon Trabzonspor” atkısı yaptırıp dağıttırdığı ortaya çıktı.İmamoğlu'nun bu hamlesinden sonra Trabzonspor için bir de bileklik yaptırdığı belirlendi.Üzerinde “Şampiyon Trabzonspor” yazan bilekliklerin ambalajında İmamoğlu'nun ismi ve ünvanı yer aldı.Bilekliğe, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan verdikleri tepkilerle ateş püskürdü.