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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaşadığı atışmanın ardından Trabzonspor atkısı dağıttı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, bordo-mavili ekibin şampiyonluğu sonrası bileklik de yaptırdığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
Ekleme: 11.05.2022 - 13:14 Güncelleme: 11.05.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etmişti.

Ziyarette bordo-mavi kravat takan İmamoğlu'na sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç sert tepki göstermişti.

İmamoğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü
İmamoğlu'na 'utanmaz' diyen Koç, 'Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur.' şeklinde konuştu.

Başkan Koç ayrıca, 'Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez.' ifadelerini kullandı.

Başkan Koç'a ailesi üzerinden cevap verdi
Ali Koç'un sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İBB Başkanı, 'Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç ailesinin projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…' dedi.

Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!

Karadeniz turunda 'Şampiyon Trabzonspor' atkısı dağıttı
Yaşanan bu atışmanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunda 'Şampiyon Trabzonspor” atkısı yaptırıp dağıttırdığı ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun bu hamlesinden sonra Trabzonspor için bir de bileklik yaptırdığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!

Atkıdan sonra şimdi de bileklik ortaya çıktı
Üzerinde “Şampiyon Trabzonspor” yazan bilekliklerin ambalajında İmamoğlu'nun ismi ve ünvanı yer aldı.

Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!

Bilekliğe, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan verdikleri tepkilerle ateş püskürdü.
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
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