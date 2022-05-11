Bu ilçelerimiz il olabilir!

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? Liste belli oldu. İşte il olmaya aday ilçeler...