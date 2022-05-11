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Beyaz Gazete
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Bu ilçelerimiz il olabilir!

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? Liste belli oldu. İşte il olmaya aday ilçeler...

Ekleme: 11.05.2022 - 11:45 Güncelleme: 11.05.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Bu ilçelerimiz il olabilir!'Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 de ilçe bulunuyor. Özellikle bu ilçelerden bazılarının nüfusları birçok ilden bile fazla..

Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...

Siverek, Şanlıurfa

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Edremit, Balıkesir

Polatlı, Ankara

Ünye, Ordu

Ergani, Diyarbakır

Kozan, Adana

Cizre, Şırnak

Elbistan, Kahramanmaraş

Ereğli, Konya

Lüleburgaz, Kırklareli

Bandırma, Balıkesir

Fethiye, Muğla

Nazilli, Aydın

Akhisar, Manisa

Erciş, Van

Manavgat, Antalya

Ereğli, Zonguldak

İskenderun, Hatay

Çorlu, Tekirdağ

İnegöl, Bursa

Alanya, Antalya

Tarsus, Mersin

Gebze, Kocaeli

NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER

Ankara (Çankaya)
925 bin

Ankara (Keçiören)
910 bin

Gaziantep (Şahinbey)
910 bin

İstanbul (Esenyurt)
957 bin

Bursa (Osmangazi)
870 bin

Adana (Seyhan)
800 bin

Gaziantep (Şehitkamil)
775 bin

İstanbul (Küçükçekmece)
790 bin

İstanbul (Bağcılar)
740 bin

EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİMİZ

Konya (Yalıhüyük)
2 binden az

Bingöl (Yayladere)
2.139

Eskişehir (Han)
2.272

Isparta (Yenişarbademli)
1.936

Kırklareli (Kofçaz)
2.368

Erzincan (Otlukbeli)
2.456

Afyonkarahisar (Kızılören)
2.463

Elazığ (Ağın)
2.556

Rize (Hemşin)
2.450

Bingöl (Yedisu)
2.828
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