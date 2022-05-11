Bu ilçelerimiz il olabilir!
Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? Liste belli oldu. İşte il olmaya aday ilçeler...
'Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 de ilçe bulunuyor. Özellikle bu ilçelerden bazılarının nüfusları birçok ilden bile fazla..
Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...
Siverek, Şanlıurfa
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Edremit, Balıkesir
Polatlı, Ankara
Ünye, Ordu
Ergani, Diyarbakır
Kozan, Adana
Cizre, Şırnak
Elbistan, Kahramanmaraş
Ereğli, Konya
Lüleburgaz, Kırklareli
Bandırma, Balıkesir
Fethiye, Muğla
Nazilli, Aydın
Akhisar, Manisa
Erciş, Van
Manavgat, Antalya
Ereğli, Zonguldak
İskenderun, Hatay
Çorlu, Tekirdağ
İnegöl, Bursa
Alanya, Antalya
Tarsus, Mersin
Gebze, Kocaeli
NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER
Ankara (Çankaya)
925 bin
Ankara (Keçiören)
910 bin
Gaziantep (Şahinbey)
910 bin
İstanbul (Esenyurt)
957 bin
Bursa (Osmangazi)
870 bin
Adana (Seyhan)
800 bin
Gaziantep (Şehitkamil)
775 bin
İstanbul (Küçükçekmece)
790 bin
İstanbul (Bağcılar)
740 bin
EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİMİZ
Konya (Yalıhüyük)
2 binden az
Bingöl (Yayladere)
2.139
Eskişehir (Han)
2.272
Isparta (Yenişarbademli)
1.936
Kırklareli (Kofçaz)
2.368
Erzincan (Otlukbeli)
2.456
Afyonkarahisar (Kızılören)
2.463
Elazığ (Ağın)
2.556
Rize (Hemşin)
2.450
Bingöl (Yedisu)
2.828
Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...
Siverek, Şanlıurfa
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Edremit, Balıkesir
Polatlı, Ankara
Ünye, Ordu
Ergani, Diyarbakır
Kozan, Adana
Cizre, Şırnak
Elbistan, Kahramanmaraş
Ereğli, Konya
Lüleburgaz, Kırklareli
Bandırma, Balıkesir
Fethiye, Muğla
Nazilli, Aydın
Akhisar, Manisa
Erciş, Van
Manavgat, Antalya
Ereğli, Zonguldak
İskenderun, Hatay
Çorlu, Tekirdağ
İnegöl, Bursa
Alanya, Antalya
Tarsus, Mersin
Gebze, Kocaeli
NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER
Ankara (Çankaya)
925 bin
Ankara (Keçiören)
910 bin
Gaziantep (Şahinbey)
910 bin
İstanbul (Esenyurt)
957 bin
Bursa (Osmangazi)
870 bin
Adana (Seyhan)
800 bin
Gaziantep (Şehitkamil)
775 bin
İstanbul (Küçükçekmece)
790 bin
İstanbul (Bağcılar)
740 bin
EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİMİZ
Konya (Yalıhüyük)
2 binden az
Bingöl (Yayladere)
2.139
Eskişehir (Han)
2.272
Isparta (Yenişarbademli)
1.936
Kırklareli (Kofçaz)
2.368
Erzincan (Otlukbeli)
2.456
Afyonkarahisar (Kızılören)
2.463
Elazığ (Ağın)
2.556
Rize (Hemşin)
2.450
Bingöl (Yedisu)
2.828