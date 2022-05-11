  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bill Gates koronavirüse yakalandı!

Dünyaca ünlü milyoner Bill Gates daha önce pandemiyle ilgili söylediği sözlerinde haklı çıkması ile gündem olmuştu. Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamaları ile adından sıkça söz ettiren Bill Gates'in korktuğu başına geldi. Koronavirüse yakalandığını bu sözlerle duyurdu...

Ekleme: 11.05.2022 - 10:00 Güncelleme: 11.05.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Bill Gates koronavirüse yakalandı!Koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken ve birçok konuda haklı çıkan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in korktuğu başına geldi.

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

İYİLEŞENE KADAR KARANTİNADA

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.

Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu. Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck'in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

YENİ BİR PANDEMİ ÇIKACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Daha önce katıldığı bir televizyon programında konuşan Bill Gates, potansiyel yeni bir pandeminin mehtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden meydana geleceğini söylemişti.

"Elbette ki bir salgın daha olacak. Ancak bir sonraki salgın farklı bir patojenle gelecek" dedi. Bill Gates'in bu açıklamalarından sonra durumu tartışan uzmanlar bahsedilen ölümcül virüsün çiçek virüsü olabileceğini iddia etmişti. Nitekim Gates de yaptığı açıklamada dünyanın çiçek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Öte yandan Gates'in vakfı, son aylarda çiçek aşısı için ciddi yatırımalr yapmaya başladı.

Çiçek hastalığı her yaşta ve yapıda olan insanda görülebilir, ten üzerinde irinli kabarcıklar dökülmesine neden olan ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

İlk kez 10. yüzyılda ortaya çıkan hastalık, dünyayı kırıp geçirmiş; anca aşılanma sonucunda tarihten silinmiş bir hastalıktı.
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
TUSAŞ'tan ANKA SİHA için önemli adım! Bundan sonra o ülkede de üretilecek...
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...
Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...
CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
ABD'den Bayraktar SİHA'lara övgü! 'Savaşın doğasını değiştirdi'
İsrail bunu da yaptı! Kadın muhabir Şirin Ebu Ekile'yi böyle öldürdüler...
Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi! Karar Resmi Gazete'de!
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları belli oldu! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi
Dar gelirlilere 150 bin konut! İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları...
Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!