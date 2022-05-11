Bill Gates koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken ve birçok konuda haklı çıkan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in korktuğu başına geldi.Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu. Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck'in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.Daha önce katıldığı bir televizyon programında konuşan Bill Gates, potansiyel yeni bir pandeminin mehtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden meydana geleceğini söylemişti."Elbette ki bir salgın daha olacak. Ancak bir sonraki salgın farklı bir patojenle gelecek" dedi. Bill Gates'in bu açıklamalarından sonra durumu tartışan uzmanlar bahsedilen ölümcül virüsün çiçek virüsü olabileceğini iddia etmişti. Nitekim Gates de yaptığı açıklamada dünyanın çiçek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.Öte yandan Gates'in vakfı, son aylarda çiçek aşısı için ciddi yatırımalr yapmaya başladı.Çiçek hastalığı her yaşta ve yapıda olan insanda görülebilir, ten üzerinde irinli kabarcıklar dökülmesine neden olan ağır ve bulaşıcı bir hastalık.İlk kez 10. yüzyılda ortaya çıkan hastalık, dünyayı kırıp geçirmiş; anca aşılanma sonucunda tarihten silinmiş bir hastalıktı.