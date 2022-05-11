  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin

ABD medyası, Biden yönetiminin Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini duyurdu. Söz konusu paketin 400 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Ekleme: 11.05.2022 - 15:32 Güncelleme: 11.05.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
ABD'de Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istedi. The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yetkililer Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre'deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.

ERDOĞAN OLUMLU YAKLAŞIMLAR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayı sonunda ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu; sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın kendisine bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını Kongre'ye sunacağı bilgisini verdiğini de belirtmiş ve S-400'lerin ise Türkiye'nin malı olduğunu ve bu konudaki tartışmaların Türkiye için artık kapanmış olduğunu dile getirmişti.

Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin

F-16'LARDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'nin, F-16 Blok 70 savaş uçağı talebi de bulunuyor. Türkiye'nin F-16 Blok 70 talebi, 40 adet yeni savaş uçağı ile eldeki F-16'ların modernizasyonu için 80 adet kit tedarikini içeriyor.

WSJ'ye göre; eğer 400 milyon dolarlık silah alım paketi Kongre'de onaylanırsa, bu F-16 savaş uçaklarının satışına izin verilmesine de zemin hazırlayabilir.

F-16 paketinin ise; önümüzde 2-3 ay içerisinde Kongre'ye ulaşması bekleniyor.
Selçuk Bayraktar ABD'ye meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili övgü: Türkiye iyi bir iş çıkarıyor
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan çalım! 16 yıl önceki fotoğrafları paylaşıldı!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!