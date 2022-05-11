Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin

ABD'de Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istedi. The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yetkililer Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre'deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayı sonunda ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu; sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın kendisine bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını Kongre'ye sunacağı bilgisini verdiğini de belirtmiş ve S-400'lerin ise Türkiye'nin malı olduğunu ve bu konudaki tartışmaların Türkiye için artık kapanmış olduğunu dile getirmişti.Öte yandan Türkiye'nin, F-16 Blok 70 savaş uçağı talebi de bulunuyor. Türkiye'nin F-16 Blok 70 talebi, 40 adet yeni savaş uçağı ile eldeki F-16'ların modernizasyonu için 80 adet kit tedarikini içeriyor.WSJ'ye göre; eğer 400 milyon dolarlık silah alım paketi Kongre'de onaylanırsa, bu F-16 savaş uçaklarının satışına izin verilmesine de zemin hazırlayabilir.F-16 paketinin ise; önümüzde 2-3 ay içerisinde Kongre'ye ulaşması bekleniyor.