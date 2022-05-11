Başkan Erdoğan'dan çalım! 16 yıl önceki fotoğrafları paylaşıldı!

Siyasi kariyerinden önce profesyonel futbolcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu oynadığı görüntüleri, Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı. Gönderiler kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Erdoğan'ın farklı branşlarda oynadığı maçlardan kareler kamuoyundan büyük ilgi görüyor....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı."16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.Paylaşımlar kıza sürede on binlerce beğeni aldı.