Dışişleri Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bigiye göre anlaşmazlık konularında çözüme odaklanılacak...BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar, iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade edildi.Bakanların Stratejik Mekanizma toplantısında, ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek, işbirliği alanları üzerinde durulacağını açıklandı.İşbirliği alanları üzerinde durulacağı açıklandı.Ayrıntılar geliyor...