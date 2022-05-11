ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD enflasyon rakamları için bekleyiş sürüyor. Mart ayında ABD enflasyonu yıllık 8,5 olarak açıklanırken bu rakam ABD'de son 40 yılın en yüksek seviyesi olarak duyurulmuştu. Enflasyonun yukarı yönlü seyrinin ardından Mayıs ayı başında FED faiz kararınında uzun yıllar sonra 50 baz puanlık bir artışa gitmişti. Merakla beklenen ABD Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı.ABD enflasyon rakamları açıklandı ABD Nisan ayı enflasyon verileri belli olduABD'de Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Buna göre ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu. Beklenti yüzde 8,1 olarak kaydedilmişti.Ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.Mart ayında TÜFE yüzde 8,5 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.Fed Mayıs toplantısında 2000 yılından beri ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı. Başkan Jerome Powell Haziran ve Temmuz toplantılarında da faiz oranlarında 50'şer baz puanlık artışın masada olduğu sinyalini vermişti.