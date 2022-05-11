  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD enflasyon rakamları açıklandı. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları yapılan açıklama ile duyuruldu. Aylık bazda 0,3 artış gösteren ABD enflasyonu yıllık bazda 8,3'e yükseldi. Nisan ayı enflasyon verileri öncesinde FED 50 baz puanlık artış yapmıştı.

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Ekleme: 11.05.2022 - 15:53 Güncelleme: 11.05.2022 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
ABD enflasyon rakamları için bekleyiş sürüyor. Mart ayında ABD enflasyonu yıllık 8,5 olarak açıklanırken bu rakam ABD'de son 40 yılın en yüksek seviyesi olarak duyurulmuştu. Enflasyonun yukarı yönlü seyrinin ardından Mayıs ayı başında FED faiz kararınında uzun yıllar sonra 50 baz puanlık bir artışa gitmişti. Merakla beklenen ABD Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı.

ABD enflasyon rakamları açıklandı ABD Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu

ABD'de Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Buna göre ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu. Beklenti yüzde 8,1 olarak kaydedilmişti.

Ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.

Mart ayında TÜFE yüzde 8,5 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed Mayıs toplantısında 2000 yılından beri ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı. Başkan Jerome Powell Haziran ve Temmuz toplantılarında da faiz oranlarında 50'şer baz puanlık artışın masada olduğu sinyalini vermişti.
Selçuk Bayraktar ABD'ye meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili övgü: Türkiye iyi bir iş çıkarıyor
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan çalım! 16 yıl önceki fotoğrafları paylaşıldı!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!