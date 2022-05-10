İBB'den bir sorumsuzluk daha! Park çöple doldu

Kadıköy Acıbadem’de bulunan Köpek Parkı’nda çöplerin toplanmamasından şikayetçi olan bir vatandaş durumu Kadıköy Belediyesi’ne bildirdi. Kadıköy Belediyesi’nden “parkın İBB sorumluluğunda olduğu” cevabı geldi.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nn sorumsuzluk haberlerine her gün yenisi ekleniyor. Kadıköy Acıbadem'de bulunan Köpek Parkı'nda çöplerin toplanmadığını gören ve bundan şikayetçi olan vatandaş durumu Kadıköy Belediyesi'ne bildirdi. Kadıköy Belediyesi'nden “parkın İBB sorumluluğunda olduğu” cevabı geldi.