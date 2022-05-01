Koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte 108 bin 802 test yapıldı, bin 480 vaka tespit edildi ve 12 kişi hayatını kaybetti. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs'a ait güncel koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.Tabloya göre; son 24 saatte 108 bin 802 test yapıldı, bin 480 vaka tespit edildi. 12 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 113 olarak kayıtlara geçti.