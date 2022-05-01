CHP'den 6'lı masaya 'Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu' dayatması! CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler

2023 seçimlerine çıkması beklenmeyen 6’lı masada ilk kopuş çok erken gelmişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendi isim ve logolarıyla katılacaklarını açıklamış, CHP’li Özgür Özel’den ise “Zaten ittifakta yoktunuz” mesajı gelmişti. Söz konusu kopmanın Kılıçdaroğlu’nun adaylık dayatması yüzünden olduğu konuşulurken yine Özgür Özel’den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özel, “Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür” dedi.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masada her gün yeni bir kriz konuşuluyor.Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 6'lı masadan ilk ayrılık DEVA Partisi'nden gelmişti. DEVA Partisi Ali Babacan, 'Seçimlere kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz' açıklaması yapmıştı.Açıklamaya ilk tepki ise CHP'li Özgür Özel'den gelmişti. Özel, 'Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor' diyerek DEVA'ya 'zaten yoktunuz' mesajı vermişti.Ali Babacan'ın neden bu şekilde bir hamle yaptığı konuşulurken kulislerde Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' sözlerini kabul etmediği konuşulmuştu.CHP'den 6'lı masayı kızdıracak bir açıklama daha geldi.'ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:'Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6'lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür.'Özel'in bu açıklamalarının ardından ittifakın diğer isimlerinin vereceği cevap büyük merak konusu oldu.