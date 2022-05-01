  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'da korkunç anlar: Alev alev yandı!

Bursa'da, otoyolda seyir halinde olan otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O anlar saniye saniye görüntülendi...

Ekleme: 1.05.2022 - 18:47 Güncelleme: 1.05.2022 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da korkunç anlar: Alev alev yandı!
Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Yenişehir mevkiinde meydana geldi. N.K. (55) idaresindeki 34 BTP 461 plakalı otomobil, otoyolda seyir halindeyken aniden alev aldı.

Sürücünün yol kenarına çekerek indiği araç, kısa sürede yandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu yangın, yolda seyir halinde olan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Bakan Çavuşoğlu’ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Moskova'ya ortak ziyaret düzenlenebilir
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor
Putin tüm gücü ona devredecek! Rus liderin ölümcül hastalığı ve 'tek arkadaşı'
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'na tebrik
Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!
'ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna savaşını dünyaya yayacak!'
CHP'den 6'lı masaya 'Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu' dayatması! CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler
Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması!
Başak Cengiz'den yoksun ilk bayram! Cengiz ailesi en acı bayramı yaşıyor.
6'lı masadaki Ali Babacan'dan bomba itiraf: Vatandaşta güven oluşturamayız
Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor!
İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!
Mayıs 2022 Fed faiz kararı ne olacak? Jerome Powell zorlu sınavda: ‘Resesyon’ mu ‘Enflasyon’ mu?
İngiliz basını yazdı: Riyad'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var
Yerli doğal gazı ne zaman kullanacağız? Bakan Fatih Dönmez tarih verdi!
Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!
Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Yağmur Talhan cinayetinde baba çarpıcı detayı açıkladı! 27 bıçak darbesiyle öldürülmüştü!

Yağmur Talhan cinayetinde baba çarpıcı detayı açıkladı! 27 bıçak darbesiyle öldürülmüştü!

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi

Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi