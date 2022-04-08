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Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da...

Dünyayı 2 yıldan uzun bir süre adeta esir alan koronavirüs salgınında son gelen veriler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye'de de gözler Ramazan bayramı sonrası Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi.

Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da...
Ekleme: 8.04.2022 - 09:17 Güncelleme: 8.04.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da...
Dünyayı kasıp kavuran kovit salgınından son gelen bilgiler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye bu konuyu bayram sonrası karantina ve kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu gündemine alacak.

İşte gözlerin Ramazan Bayramı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döneceği kritik karantina ve koronavirüs tedbirleri kararlarına ilişkin edililen son bilgiler...

KORONAVİRÜS ETKİSİNİ YİTİRDİ

Omicrondan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de omicrona benzer etkiler gösterdi.

Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık kovite grip muamelesi yapıyor.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİNE VEDA KARARLARI: BAYRAM SONRASI KARANTİNA KALKABİLİR

Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.

Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.

KARANTİNA ZORUNLULUĞU BİTERSE...

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

MASKE KURALI TAMAMEN KALKABİLİR

Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

ANADOLU'DA ENDİŞE DE KALKTI

En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu.

Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.

Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve Kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BÜYÜK ÖLÇÜDE GERİDE BIRAKTIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün eğitimcilerle birlikte gerçekleştirdiği iftar yemeğinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son 2 yıldır, Koronavirüs salgını sebebiyle ramazanlarımızı biraz buruk geçirdik. Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Zorlu bir dönemi, hamdolsun önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar"
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Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da...
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