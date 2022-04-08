Ankara'da satılamayan soğanlar depolarda kaldı

Bu yıl zamlanan ürünler arasında kuru soğan da var.Kilosu tezgahta 5-10 liraya kadar yükselen soğan, Ankara’da üreticinin elinde kalıyor…Görüntüler Polatlı ilçesinden…Bir üretici, elinde bulunan tonlarca soğanı depoya kaldırmak zorunda kaldı.Nedeni ise soğanları sebze-meyve haline götürüp satamaması. Hem de kilo fiyatı 1-1,5 lira aralığında iken…Depoya yığdığı soğanlarının başında dert yanan üretici, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bizim mallarımız çöpe giderken, biz 1 liraya satamazken, niye hallerde 5-10 liraya satılıyor?” diye sordu.Bu görüntüler izleyen tüketiciler de adeta çılgına döndü.