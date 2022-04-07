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Yunanistan'dan ABD'nin teklifine ret

Yunanistan'dan, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifine yanıt geldi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti.

Yunanistan'dan ABD'nin teklifine ret
Ekleme: 7.04.2022 - 00:49 Güncelleme: 7.04.2022 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan ABD'nin teklifine ret
Yunan basınında yer alan haberlere göre, temaslarda bulunmak üzere Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos ile bir araya geldi.

Nuland, Atina'nın Ukrayna'ya katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme önerisinde bulundu.

Panayatopoulos, 'Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez.' ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti..

Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti..

Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu.

Yunanistan'dan ABD'nin teklifine ret
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