Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.
İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.