Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de 3'üncü mayının da tespit edilerek imha çalışmalarına başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, SAS timlerinin anında bölgeye intikal ettiği ve mayının kontrol altına alındığı ifade edildi. Mayının tespit edildiği konum olarak ise Kefken açıkları bilgisi paylaşıldı.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SIRASINDA KARADENİZ'E BIRAKILMIŞTIRusya-Ukrayna savaşı sırasında iki ülkeden biri denize birçok serseri mayın bıraktı. Mayınlar Karadeniz'e yayılırken, iki ülke de sorumluluğu kabul etmedi. Daha önce Karadeniz'de İğne Ada ve Riva açıklarında 2 mayın daha bulunmuştu.SAS timleri, balıkçıların paylaşımı sonrası hızla harekete geçerek, başarı ile mayınları imha etmişti.