Dünyanın en uykusuz ülkesi

Güney Kore, dünyanın en uykusuz ülkelerinden biri. Ayrıca gelişmiş ülkeler arasında en yüksek intihar oranına, en yüksek içki tüketimine ve antidepresan kullanan çok sayıda insana sahip.Dr Ji-hyeon Lee, insanların uyur gezer olduğunu söyleyerek buzdolabına gittiklerini ve bilinçsizce pişmemiş yiyecekler de dahil olmak üzere birçok şey yediklerini ifade ediyor. Ayrıca Seul'un merkezinde uyurgezer bir hastanın neden olduğu araba kazaları bile oldu.Sadece birkaç on yıl içinde ülke dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaktan, teknolojik olarak en gelişmiş ülkelerden birine dönüştü. Suudi Arabistan ve BAE gibi benzer bir yörüngeye sahip ülkeler doğal kaynaklarından faydalanabilir, ancak Kore'nin böyle gizli bir zenginliği yok. Bunun bir sonucu, insanlarının aşırı çalışması, stresli olması ve uykusuz kalması mevcut sorunlar arasında.Uyku ilacı bağımlılığı ulusal bir salgın. Resmi bir istatistik yok ancak 100.000 Korelinin uyku hapı bağımlısı olduğu tahmin ediliyor.Hala uyuyamadıklarında, genellikle ilaca ek olarak alkol içmeye başvuruyorlar bu da tehlikeli sonuçlara sebep oluyor.Şimdi, uyuyamayanlara yiyecek ve içecek sağlamak için bir uyku endüstrisi büyüdü. Seul'de tüm mağazalar, mükemmel çarşaflardan optimum yastığa kadar uyku ürünlerine ayrılmışken, eczaneler bitkisel uyku ilaçları ve tonikleriyle dolu raflar sunuyor.