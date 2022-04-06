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CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi.

CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Ekleme: 6.04.2022 - 11:00 Güncelleme: 6.04.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

İBB Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İBB yönetiminin toplu taşımada zam talebi bir kez daha ele alındı. Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı.

MAVİ KART ABONMANLIĞI 602 TL

Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı. Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

OKUL SERVİSLERİ EN KISA MESAFEDE 554 TL

Okul servislerine gelen zam sonrası 0-1 KM arası en kısa mesafe 554 TL oldu.

SARI TAKSİLERDE EN KISA MESAFE 28 TL

Sarı taksilerde de yapılan yüzde 40 zam sonrası açılış tarifesi 9.8 TL'ye çıktı. En kısa mesafe için ücret ise 28 TL olarak belirlendi.
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CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
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